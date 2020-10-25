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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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جامعة طنطا تنظم مسابقة للفنون والآداب لاكتشاف الموهوبين

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 09:42 م
مسابقة للفنون والآداب
مسابقة للفنون والآداب لاكتشاف الموهوبين
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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أعلنت إدارة جامعة طنطا عن تنظيم مسابقة للفنون والآداب للعام الجامعي 2020– 2021، بهدف تشجيع طلاب المرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا بجميع كليات الجامعة من المتخصصين وغير المتخصصين، على التعبير عن موضوعات ذات صلة بفيروس كورونا في إنتاج فني وأدبي يتسم بالأصالة والإبداع.

وتشمل المسابقة مجالات الفنون التشكيلية والفنون الرقمية والغناء والموسيقى والأعمال المسرحية والآداب، على أن يتم ملء استمارة التسجيل الإلكترونية وإرسالها عبر البريد الالكتروني [email protected] فى موعد أقصاه 10 نوفمبر 2020 مرفقًا بها المستندات المطلوبة وتشمل (صورة الرقم القومى– صورة شخصية– صورة كارنيه الطالب للعام الجامعى 2020/ 2021- استمارة الاشتراك– صورة العمل Soft أو العمل المسجل فيديو) فى موعد أقصاه 10 نوفمبر 2020.

تتضمن شروط المسابقة أن للطالب المتخصص وغير المتخصص حق المشاركة بالمسابقة بمجالاتها المختلفة، وأن يكون العمل المقدم متوافقًا مع موضوع المسابقة، كما يحق للمتسابق المشاركة بعمل فنى فردي واحد، أو عملين إحداهما فردى والآخر جماعى، وألا تكون الأعمال المقدمة سبق وأن فازت أو شاركت فى مسابقات أخرى، كما لا يجب أن تزيد مساحة أعمال الفن التشكيلى عن 100 X 100 سم مع السماح بتغيير شكل الهيئات الخارجية، وفى حالة الأعمال المسرحية والموسيقية والفيلم التسجيلى لا تزيد المدة على 15 دقيقة مسجلة بجودة عالية ووضوح الصوت، أما فى حالة المجال الأدبي لا يزيد الإنتاج علي 5 صفحات مقاس A4.

يتم تسليم الأعمال الفنية والأدبية المشاركة بمقر مكتب وكيل كلية التربية النوعية للدراسات العليا والبحوث جامعة طنطا فى موعد أقصاه 10 ديسمبر 2020، على أن يتم إعلان النتيجة وتسليم الجوائز وإقامة معرض المسابقة خلال شهر يناير 2021.

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