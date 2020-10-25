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الأحد 25 أكتوبر 2020 الموافق 08 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس مسجل خطر 15 يوما لحيازته مخدر الاستروكس

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 10:58 م
حبس
حبس
نجلاء فتحى
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أمرت نيابة مركز مغاغة شمال محافظة المنيا، بحبس مسجل خطر 15 يوما على ذمة التحقيقات، لضبطه بحوزته 55 كيس استروكس، قبل توزيعها على المتعاطين.

كان اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، تلقى إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بتمكن وحدة مباحث مغاغة برئاسة المقدم عمر عامر رئيس مباحث المركز ومعاونه الأول النقيب عبدالرحمن غزاوي من إلقاء القبض على تاجر مخدرات يدعى "ر. ق" 26 سنة ومقيم بندر مغاغة، وتبين أن المتهم مسجل خطر، وتم إلقاء القبض عليه في عدة قضايا إحراز مخدرات بقصد الاتجار.

وتم تحريز المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات التي أمرت بحبس المتهم.

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