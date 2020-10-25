الباز يكشف: لماذا لا تعلن اللجان الفرعية نتائج الفرز على الهواء؟

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الهيئة العليا للانتخابات أصدرت قرارًا بعدم إعلان نتائج الفرز في اللجان الفرعية، مشيرًا إلى أن هذا القرار تحدثت عنه قنوات الإخوان وزعموا أن هناك "لعب" في النتائج.













وأضاف الباز خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على فضائية "النهار"، أنه تواصل مع المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة العليا للانتخابات، وسأله عنه السبب، وأجاب "لاشين"، بأن النتائج عندما تعلن في اللجان الفرعية، كان البعض يتجاهل نتيجة التصويت في الخارج، وكان المرشح يظن أنه الفائز في تلك الدائرة، ولكن عندما تأتي نتيجة انتخابات الخارج كان يجد المرشح الفائز نفسه خاسرا وكان يحدث بلبلة.













وأوضح أن رئيس اللجنة الفرعية سيعلن بعد انتهاء الفرز عدد الأصوات الإجمالي، وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، لكن الهيئة العليا للانتخابات هي من ستعلن النتائج الرسمية للفائزين في الانتخابات البرلمانية.