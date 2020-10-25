«إلا رسول الله».. مول بالمنوفية يقاطع المنتجات الفرنسية (صور)

أعلن أحد المولات الشهيرة بمدينة السادات التابعة لمحافظة المنوفية، أول خطوة جادة في رفع جميع المنتجات الفرنسية الصنع من قوائم البيع ردا على الإساءة إلى الدين الإسلامي ونٌصرة لرمز الإسلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بعد الإساءات الفرنسية التي باركها الرئيس الفرنسي وأثارت غضب مسلمين العالم أجمع وحتى الكثير من الأقباط الذين تضامنوا مع المسلمين لدعمهم.وأعلن اليوم المول في بيان رسمي، مقاطعة المنتجات الفرنسية، وجاء نص البيان "بناء على موقف الرئيس الفرنسي ودعمه للرسومات المسيئة لنبينا الحبيب محمد صلى اللَّه عليه وسلم، قررنا رفع المنتجات الفرنسية من الهايبر ماركت حتى إشعار آخر، نصرة لنبينا محمد صلى اللَّه عليه وسلم".وكان قد أثارت الرسوم المسيئة للرسول غضب عارم وتصدر هاشتاج نصرة رسول الله جميع مواقع التواصل كما دشن المئات من أقباط مصر أمس، حملات لرفض التجاوزات الفرنسية، ضد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من صور مسيئة، بدعم من الرئيس الفرنسي، في تصرفات ضد الإنسانية وضد الأديان السماوية.