الاتحاد الأوروبي: سياسات أنقرة تقودها إلى العزلة الدولية

انتقد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الأحد، هجوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قائلًا: «إن كلمات أردوغان تجاه ماكرون غير مقبولة».وحذر بوريل خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، من أن سياسات تركيا سوف تقودها للعزلة، مضيفًا: «ندعو تركيا إلى وقف دوامة المواجهة الخطيرة».وأكد أن أطروحات المجلس الأوروبي تتضمن عرضًا حقيقيًا لإعادة إطلاق علاقتنا، لكن الإرادة السياسية للسلطات التركية مطلوبة في هذه الأجندة الإيجابية. خلاف ذلك، ستكون تركيا أكثر عزلة.وكان ماكرون، أكد أن فرنسا لديها تاريخ طويل من النضال ضد كل أشكال الطغيان والتعصب، مشيرا إلى أنه يحترم كل أوجه الاختلاف بروح السلام، ولا يقبل خطاب الحقد ويدافع عن النقاش العقلانى.وقال ماكرون، اليوم عبر الصفحة الرسمية عبر موقع التواصل "فيس بوك": "ما من شيء يجعلنا نتراجع أبدًا، نتعلق بالحرية، ونضمن المساواة ونعيش الإخاء بزخم".