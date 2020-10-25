مقاطعة أونتاريو الكندية تسجل أعلى معدل إصابة يومية بكورونا

سجلت مقاطعة أونتاريو الكندية، اليوم الأحد، 1042 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، وهي المرة الأولى التي تتجاوز فيها الحالات 1000 حالة يوميا منذ بدء تفشي المرض في أواخر شهر يناير، ولا يزال الجزء الأكبر من الحالات الجديدة يتركز في المناطق الساخنة منذ فترة طويلة في تورنتو والمناطق المجاورة لها في يورك وبيل وأوتاوا.وقالت وزيرة الصحة في المقاطعة كريستين إليوت، إن 309 حالات جديدة في تورونتو، تليها 289 في منطقة بيل، و117 في منطقة يورك، و80 في أوتاوا.وفي الوقت نفسه، عالجت شبكة المختبرات المجتمعية والتجارية والمستشفيات في أونتاريو ما يقرب من 38800 عينة اختبار منذ آخر تحديث لها، كما تقول وزارة الصحة – وهو أقل بكثير من هدف المقاطعة المتمثل في معالجة 50 ألف اختبار يوميا بحلول منتصف أكتوبر.ويتجاوز عدد الحالات الجديدة يوم الأحد الرقم القياسي السابق البالغ 978، والذي تم الإبلاغ عنه يوم أمس السبت.وقالت وزيرة الصحة، كريستين إليوت، إن مسؤولي الصحة سيواصلون مراقبة الوضع واتخاذ "إجراءات سريعة حسب الحاجة" للحد من انتقال الفيروس.على جانب آخر، تجاوزت مقاطعة كيبيك 100 ألف حالة إصابة بكوفيد-19 اعتبارا من اليوم الأحد، وأبلغت المقاطعة عن 879 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الإصابات فيها إلى 100114 إصابة منذ بدء الوباء.ويقول مسؤولو الصحة أيضًا إنه تم الإبلاغ عن 11 حالة وفاة إضافية تُعزى إلى فيروس كورونا المستجد، ليصبح المجموع 6143 حالة.