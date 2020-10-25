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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

انطلاق حفل مهرجان سماع ضمن فعاليات ملتقى الأديان

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 08:47 م
حفل مهرجان سماع
حفل مهرجان سماع بالسلام الوطني
ايهاب مصطفي _ حسام الضمراني
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انطلقت منذ قليل فعاليات حفل مهرجان سماع بالسلام الوطني، وشهد الحفل إقبالا كثيفا من الجمهور على حفل كورال الكنيسة المارونية، مساء اليوم الأحد٬ ضمن فعاليات الدورة السادسة من ملتقى الأديان بمجمع الأديان بمصر القديمة تحت شعار "هنا نصلى معًا"، والذى يقيمه الفنان انتصار عبدالفتاح رئيس ومؤسس مهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية فى دورته الاستثنائية الـ13 ضمن فعاليات المهرجان.

يقام المهرجان برعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ومؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب حيث تتوحد المشاعر وتنصهر لتؤكد على التواصل الإنساني ومفهوم الأديان بمعناه الكونى، فمن هذه الأرض المباركة تشدو الصلوات بكل اللغات وسط هذا المكان المقدس الذي يُضىء الشموع من كل مكان يكون موعدًا سنويًا ثابتًا حيث نصلى معًا من أجل الإنسان.

جدير بالذكر أن الفنان انتصار قام بتأسيس ملتقى الأديان عام 2015 حيث قدم الدورة الأولى والثانية والثالثة بسانت كاترين والرابعة والخامسة بمجمع الأديان، حيث نلتقى جميعًا في هذا الفضاء الروحي متطهرين بالأنغام الروحية ومتوضئين بالتسامح والمحبة والسلام بغض النظر عن اللون أو العرق أو الدين.
انطلاق حفل مهرجان سماع ضمن فعاليات ملتقى الأديان
انطلاق حفل مهرجان سماع ضمن فعاليات ملتقى الأديان
انطلاق حفل مهرجان سماع ضمن فعاليات ملتقى الأديان
انطلاق حفل مهرجان سماع ضمن فعاليات ملتقى الأديان
انطلاق حفل مهرجان سماع ضمن فعاليات ملتقى الأديان
انطلاق حفل مهرجان سماع ضمن فعاليات ملتقى الأديان

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انطلاق حفل مهرجان سماع ضمن فعاليات ملتقى الأديان

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