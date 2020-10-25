5 سنوات لمسجل خطر بسرقة ربة منزل بالإكراه في السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة المتهم علاء.س، مسجل خطر بالسجن المشدد 5 سنوات؛ لاتهامه بسرقة ربة منزل بالإكراه بالطريق الدائري في السلام.وأسندت النيابة تهمة سرقة مبلغ مالي وهاتف محمول، المبين وصفًا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليها رانيا.ا، ربة منزل كرهًا عنها بالطريق العام أثناء حمل المتهم سلاح أبيض "مطواة".كان قسم شرطة السلام أثناء متابعة الحالة الأمنية، تناهى إلى سمعهم صوت استغاثة، باستبيان الأمر تم ضبط مسجل خطر مقيم بدائرة قسم شرطة السلام، سبق اتهامه فى عدد من القضايا آخرها سرقة بالإكراه وبحوزته مبلغ مالي هاتف محمول سلاح أبيض "مطواة".وبسؤال المجنى عليها، أقرت بأنها حال سيرها في الشارع فوجئت بقيام المتهم بإيقافها وتهديدها باستخدام السلاح الأبيض، المضبوط بحوزته واستولى منها على المبلغ المالى المضبوط، والهاتف المحمول بحوزته ولاذ بالفرار، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، وما جاء بأقوال المجنى عليها أيدها واعترف بارتكاب الواقعة عقب رؤيتها في الشارع بمفردها.تم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة سير التحقيقات.