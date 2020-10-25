رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 25 أكتوبر 2020 الموافق 08 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

5 سنوات لمسجل خطر بسرقة ربة منزل بالإكراه في السلام

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 08:39 م
مسجل خطر
مسجل خطر
حسام التمساح
طباعة
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة المتهم علاء.س، مسجل خطر بالسجن المشدد 5 سنوات؛ لاتهامه بسرقة ربة منزل بالإكراه بالطريق الدائري في السلام.

وأسندت النيابة تهمة سرقة مبلغ مالي وهاتف محمول، المبين وصفًا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليها رانيا.ا، ربة منزل كرهًا عنها بالطريق العام أثناء حمل المتهم سلاح أبيض "مطواة".

كان قسم شرطة السلام أثناء متابعة الحالة الأمنية، تناهى إلى سمعهم صوت استغاثة، باستبيان الأمر تم ضبط مسجل خطر مقيم بدائرة قسم شرطة السلام، سبق اتهامه فى عدد من القضايا آخرها سرقة بالإكراه وبحوزته مبلغ مالي هاتف محمول سلاح أبيض "مطواة".

وبسؤال المجنى عليها، أقرت بأنها حال سيرها في الشارع فوجئت بقيام المتهم بإيقافها وتهديدها باستخدام السلاح الأبيض، المضبوط بحوزته واستولى منها على المبلغ المالى المضبوط، والهاتف المحمول بحوزته ولاذ بالفرار، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، وما جاء بأقوال المجنى عليها أيدها واعترف بارتكاب الواقعة عقب رؤيتها في الشارع بمفردها.

تم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة سير التحقيقات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحقيقات «شهيد المرج»: تصدى لـ3 تجار مخدرات فمزقوا جسده أمام معهد المطرية

«رشوة في انتخابات القاهرة»؟ «الجزيرة» تسقط في فخ «الفبركة الغبية»

«النقل» توضح حقيقة شراء صفقة جرارات قطارات أمريكية غير مطابقة للمعايير

الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة بالرقم القومي

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد حملة 100 مليون صحة باللجان الانتخابية

image description

توافد كثيف للناخبين قبل فترة الاستراحة بالهرم

image description

هندسة أسيوط تحصد المركز الأول في برنامج التدريب الصيفي لعلوم الفضاء

image description

افتتاح 7 مدارس جديدة بدمياط بتكلفة 81 مليون جنيه

image description

تطبيق أول تجربة لتشغيل أتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعي في دمياط

الأكثر قراءة

مصدر أمني يكشف تفاصيل جديدة في «مذبحة الساحل»

حريق هائل يلتهم سوق محطة مصر فى الإسكندرية (صور)

الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة بالرقم القومي

«باسوا الجزم».. الباز يكشف تفاصيل تواصل 2 من هاربي تركيا معه للعودة إلى مصر

إنفوجراف

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

نجم الساعة

«المنقذون».. شباب تطوعوا لمساعدة المصريين ضد خطر السيول

منوعات

تساؤلات عن بدء الحياة والخلق

إغلاق القاعات الرياضية بالعاصمة المغربية حتى إشعار آخر

سمكة قرش تهاجم رجلا قبالة ساحل أستراليا

استخدام تقنيات الواقع الافتراضي لعلاج مشكلة اضطرابات الغذاء

أيام زمان

راجية محسن.. قصة شبيهة راقية إبراهيم التى أنقذت محمد عبدالوهاب

دخل على السادات رافعًا عصاه.. توفيق الحكيم يروي قصته مع الرئيس

اعترافات شيريهان.. «حياتي تغيرت لوجود ابنتي وشعرت بالندم لهذا السبب»

أزمة «الملاك الصغير».. والد زبيدة ثروت أشعلها.. ويحيى شاهين: «أنا بنفذ العقد»

مقالات الرأي
عمرو خالد
مع كل نَفَس يخرج منك.. احمد الله المنعم
مؤمن المحمدي
الفناجيلى
ماجد حبته
ألمانيا والإرهاب.. سذاجة أم تواطؤ؟!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد عبدالله دراز.. من أئمة الوسطية السمحة «2»
المزيد

الثقافة

انطلاق حفل مهرجان سماع ضمن فعاليات ملتقى الأديان

«التراث بعيوننا».. ورشة عمل يعقدها التنسيق الحضاري أونلاين

بدء فعاليات مهرجان «ضد الغلاء» بالجمعية المصرية للكاريكاتير (صور)

«لون الغد».. وجهة نظر 88 مثقفًا عربيًا عن عالم «ما بعد كورونا»