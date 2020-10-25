ماكرون: نحترم كل أوجه الاختلاف بروح السلام ولا نقبل خطاب الحقد

أكد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، أن فرنسا لديها تاريخ طويل من النضال ضد كل أشكال الطغيان والتعصب، مشيرا إلى أنه يحترم كل أوجه الاختلاف بروح السلام، ولا يقبل خطاب الحقد ويدافع عن النقاش العقلانى.وقال ماكرون، عبر الصفحة الرسمية عبر موقع التواصل "فيس بوك": "ما من شيء يجعلنا نتراجع أبدًا، نتعلق بالحرية، ونضمن المساواة ونعيش الإخاء بزخم".وأضاف ماكرون: "تاريخنا تاريخ النضال ضد كل أشكال الطغيان والتعصب وسنستمر، نحترم كل أوجه الاختلاف بروح السلام، ولا نقبل خطاب الحقد وندافع عن النقاش العقلانى، وسنستمر وسنقف دومًا إلى جانب كرامة الإنسان والقيم العالمية".