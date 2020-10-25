الإخوة أبوشعر ينشدون بنادي الشمس احتفالًا بالمولد النبوي.. الجمعة

تستعد فرقة الإخوة أبو شعر لإحياء حفل إنشاد دينى يوم الجمعة المقبل 30 أكتوبر الجاري داخل نادي الشمس الرياضي بمصر الجديدة.ويقام هذا الحفل احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف، ومن المقرر أن يقام الحفل على مسرح حمام السباحة الجديد بالنادي.ومن المقرر أن يقدم الفريق عددًا متنوعًا من الأناشيد والقصائد الدينية منها "اللهم صلى على المصطفى، يا جمال النبى، يا سعيد قومًا، بدمع العين"، بالإضافة إلى قصائد وابتهالات "مولاى إنى ببابك ولك روحى وطل الحبيب علينا" واختتم الفريق الحفل بـ"هو كده الحي"."الإخوة أبوشعر" فرقة إنشاد إسلامية سورية، تتكون من 10 أعضاء، 6 منهم إخوة من عائلة "أبوشعر" ووالدهم الشيخ المنشد موفق أحمد إسماعيل أبوشعر الحسينى الرفاعى، وجعلوا شعار فرقتهم "مثال نعل رسول الله محمد بن عبدالله"، الذي يضعونه على صدورهم كعلامة وإشارة إلى ارتباط الفرقة بالرسول صلّى الله عليه وسلم.