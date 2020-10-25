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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس دمياط الجديدة يكشف الموقف التنفيذي لإنشاءات الجامعة

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 09:46 م
المهندس محمد رجب
المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط
محمد ابراهيم
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قال المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، إنه تم صب الدور الأول علوي بكلية المعاملات القانونية الدولية وإدارة الأعمال، والمقام على مساحة ٥٧٠٠ متر مسطح، وجار تنفيذ ودق الخوازيق لمبنى كلية العلوم الهندسية وكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات وكلية علوم وهندسة المنسوجات، والبدء في أعمال تنفيذ كليتي طب الفم والأسنان وكلية العلوم وكلية الصيدلة والعلوم، وتنفيذ أعمال البوابة الجنوبية للجامعة، وتشطيبات السور الخارجي، ضمن أعمال إنشاءات جامعة المنصورة الجديدة.

وأضاف رئيس الجهاز أنه تم الانتهاء من أعمال تحسين وتدعيم التربة للكليات الجاري تنفيذها، وهي طريقة جديدة وحديثة لأنواع الأساسات بدلا من الطرق العادية لعمل الخوازيق، وموفرة من الناحية الإقتصادية، ومعتمدة من الإدارة المركزية لدراسة المشروعات بالمركز القومي لبحوث الإسكان.

يذكر أن جامعة المنصورة الجديدة تقع على بعد (٢٤٠) مترا شرق المرحلة الأولى بالمدينة، وتضم كليات (المعاملات القانونية الدولية واقتصاد وإدارة أعمال، كلية علوم وهندسة المنسوجات، كلية علوم هندسية، كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات،كلية طب الفم والأسنان، علوم طبية، علوم صيدلة، كلية تصميم أزياء)، بجانب مباني تشمل (مبني الإدارة، مكتبة مركزية والخدمات الطلابية، مستشفى جامعي، مستشفى طب الفم والأسنان، صالات رياضية، معارض خارجية مفتوحة).
رئيس دمياط الجديدة يكشف الموقف التنفيذي لإنشاءات الجامعة
رئيس دمياط الجديدة يكشف الموقف التنفيذي لإنشاءات الجامعة
رئيس دمياط الجديدة يكشف الموقف التنفيذي لإنشاءات الجامعة
رئيس دمياط الجديدة يكشف الموقف التنفيذي لإنشاءات الجامعة
رئيس دمياط الجديدة يكشف الموقف التنفيذي لإنشاءات الجامعة
رئيس دمياط الجديدة يكشف الموقف التنفيذي لإنشاءات الجامعة

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