«روح أليفة» يصل لنهائيات مهرجان أفلام أوروبا الشرقية

أعلن مهرجان أفلام أوروبا الشرقية (eastern europe film festival) عن اختيار فيلم روح أليفة للمرحلة النهائية من التصفيات بالمهرجان الذي يقام في رومانيا.يذكر أن فيلم روح أليفة قد فاز بجائزة أفضل فيلم قصير "خاص بالحيوانات" ضمن مهرجان Golden Bridge İstanbul Short Film Festival بتركيا، كما وصل إلى التصفيات النصف نهائية بمهرجان جوائز الفيلم السويدي، كما تم اختياره أيضًا للمشاركة ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان مونتريال ومهرجان الأناضول الدولي ومهرجان First-Time Filmmaker الذي يقام في لندن، كما سيعرض الفيلم في Lisbon Film Rendezvous بالبرتغال في يونيو المقبل.وقد أشاد السيناريست د. مدحت العدل بالفيلم بعد مشاهدته وقال "توقعت استقبالًا حافلًا له في المهرجانات الدولية وفعلًا تم اختياره والاحتفاء به في مصر بئر لا ينضب من المواهب وهذا ما أثبته هذا الفيلم الرقيق والحساس والجديد في موضوعه، مبروك لصناع العمل وننتظر الفيلم التالي بمنتهى الشغف، أما عن نسمة نورالدين فهي إحدى طالباتي الموهوبات في قسم السيناريو، الفيلم بلا حوار علي الإطلاق ولكنه شديد الصدق والخصوصية مدته ٤ د لكنه يقول الكثير".يدور الفيلم حول انتشار فيروس كورونا المستجد الذي اجتاح العالم، وتسبب في وفاة الكثيرين، وكيف يمكن لهذا الفيروس الفتاك التأثير على حياة الحيوانات الأليفة، يذكر أن أحداث الفيلم تم تصويرها في يوم واحد، بطولة الفنانة الشابة نسمة نور الدين، إخراج ومونتاج محمد سرحان، كتابة وإنتاج علي قطب ونسمة نورالدين، تصوير كريم دياب، وقامت برسم البوستر الخاص بالفيلم الفنانة سما عبدالرحمن.