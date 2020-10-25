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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

مصممة أزياء عن إطلالة ليلى علوي: غير موفقة

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 08:53 م
ليلى علوي
ليلى علوي
شيماء دهب
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أطلت الفنانة ليلى علوي في اليوم الثالث لمهرجان الجونة السينمائي بفستان أبيض وأسود منفوش به كرانيش من ناحية الذراعين.

وقالت مصممة الأزياء ياسمين خطاب إن إطلالة ليلى علوي كانت غير موفقة إلى حد كبير بسبب اعتمادها على الكرانيش من ناحية الذراعين، وكان من الأفضل الاعتماد على فستان بسيط وكم ضيق ثلثين، بتدويره من ناحية الصدر ومفتوح من وراء من الأرجل وتكتفي باكسسوار «كولية» كبير.

وانطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء أمس الأول الجمعة، تحت شعار «الإنسان والحلم» وتستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، ليصبح الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.



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