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الأحد 25 أكتوبر 2020 الموافق 08 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الغربية تنظم ندوة تثقيفية حول التحديات التي تواجه الأمن القومي

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 08:45 م
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
حسام فوزي جبر - شريف عيد الغني
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نظمت محافظة الغربية مساء اليوم الأحد، ندوة تثقيفية لفريق متطوعي الغربية حول التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري وكيفية رفع الوعي لدى الشباب.

حاضر في الندوة اللواء شبل عبد الجواد مدير الشرطة العسكرية الأسبق، والدكتور سعد الزنط مدير مركز الدراسات الاستراتيجية.

بدأت الندوة بكلمة اللواء شبل عبد الجواد أوضح فيها مفهوم الأمن القومي وعرض أهم التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري في الوضع الحالي، بالإضافة إلى التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الـ 10 سنوات الماضية كما أشار إلى المخطط العالمي لتفتيت المنطقة العربية موضحًا أن مصرنا الغالية بقواتها المسلحة وشعبها، استطاعت أن تعبر لبر الأمان ومواجهة تلك التهديدات.

كما أبرز تضحيات رجال القوات المسلحة البواسل في حرب أكتوبر المجيدة، موجهًا الشباب بعدم الإنصات إلى مواقع التواصل الاجتماعي التي تقلل من قيمة هذا النصر العظيم الذي ما زال يدرس في كليات الدفاع العسكرية حول العالم، وأن كل ما يقال ما هو إلا معلومات غير حقيقية تستهدف النيل من بلدنا الحبيب.

ومن جانبه أوضح الدكتور سعد الزنط مفهوم الوعي وآليات رفعه لدى الشباب مؤكدًا على أن الشباب المصري لديه الوعي الكافي ولكنهم في حاجة إلى من يعيد هذا الوعي، مشيرًا إلى أن الشباب يحتاج اليوم إلى من يخاطبه بلغته، وأن منظومة القيم التي افتقدناها في الفترة الأخيرة لن يتم استعادتها إلا من خلال رفع الوعي لدى الشباب وذلك بداية من المدرسة والجامعة والأسرة ومن خلال وسائل الإعلام الوطنية التي لابد من أن يكون لها دور واضح في ذلك.

واختتمت الندوة بتلقي أسئلة واستفسارات أعضاء فريق متطوعي الغربية في مناقشة مفتوحة دامت لأكثر من ساعة وأشاد اللواء شبل عبد الجواد والدكتور سعد الزنط بعمق الاستفسارات ودلالتها على وعي أعضاء الفريق.

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