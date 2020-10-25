وائل جسار: الوقوف أمام جمهور مهرجان الموسيقى العربية فخر كبير

أعرب النجم اللبناني وائل جسار عن سعادته بالمشاركة للعام الثاني على التوالي في الدورة التاسعة والعشرين لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية.وقال "جسار" لـ"الدستور" إن مهرجان الموسيقى العربية من أهم المهرجانات الغنائية التي تقام على مستوى الوطن العربي وشرف كبير المشاركة للعام الثاني على التوالي في المهرجان.وأضاف أن الوقوف أمام الجمهور المصري عشق بالنسبة لي وفخر كبير ومهرجان الموسيقى العربية له طابع خاص لديه قيم ومعايير مختلفة، لأنه يحافظ على التراث الغنائي العربي من خلال فعالياته التي تضم أكثر من فنان مصري وعربي وتقديم أغنيات تراثية خلال الحفلات.ومن المقرر أن يحيي وائل جسار حفلًا غنائيًّا ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية يوم الأحد 8 نوفمبر المقبل بقيادة المايسترو عادل عياش، ويحيي الفاصل الأول من الحفل كل من المطربة أجفان، والمطرب همام إبراهيم بقيادة المايسترو حازم القصبجي.