بعد طلبه الغناء معها.. شيرين لـ راغب علامة: «شرف ليا»

علقت الفنانة شيرين عبدالوهاب على تمنى النجم اللبناني راغب علامة عمل ديو غنائي معها، عبر حسابها بموقع "تويتر".وكتبت شيرين: "‏ميرسي يا دنچوان الوسط الفني، إنت حلو وكلامك حلو، وأكيد الغناء جنبك هيكون شرف كبير ليا".وكان راغب قد أجري مقابلة تليفزيونية مع إحدى القنوات اللبنانية وقال: "أتمنى أن أقدم دويتو مع شيرين حيث غنينا معا قلبي عشقها ووجدت أننا ناسبنا بعضنا البعض وعندي أغنية قمت بتحضيرها وهي تليق بصوت شيرين الدافئ والعميق كما أنها تليق بشخصيتها المتمردة ببعض المواقف ولكن لا أقول أننا سندخل الاستديو غدا".