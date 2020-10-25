«الاستشاري الليبي» يكشف أجندة مشاورات تونس

قال الناطق باسم مجلس الدولة الاستشاري الليبي في طرابلس محمد عبدالناصر، إنّ مباحثات تونس برعاية الأمم المتحدة ستركز على الاتفاق بشأن اختيار رئيس للمجلس الرئاسي ونائبين له.وأوضح عبد الناصر في تصريحات صحفية، أن مشاورات تونس ستسعى أيضا لاختيار رئيس حكومة منفصل عن المجلس الرئاسي بجانب تسمية شاغلي المناصب السيادية، وفق صحيفة "المرصد" الليبية.وأشار الناطق باسم الدولة الاستشاري إلى أن جولات الحوار في تونس، ستنطلق في التاسع من نوفمبر المقبل، وسيحضره 13 شخصًا عن مجلس النواب بطبرق ومثلهم من الدولة الاستشاري وأكثر من 70 شخصية اختارتها البعثة الأممية.من جانبه، قال عضو مجلس الدولة الاستشاري عبدالقادر حويلي إنهم يدعمون أي اتفاق يحقن دماء الليبيين، مشيرا إلى أنّ اتفاق وقف إطلاق النار ما زال يحتاج لآليات وضمانات لتنفيذه، معتبرًا أنّ اتفاق جنيف لوقف إطلاق النار وضع خطوطًا عريضة، لكن ما زال في هناك تفاصيل.