مقتل 4 وإصابة آخرين فى انفجار بمدينة كويتا الباكستانية

لقي 4 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب آخرون بجروح إثر وقوع انفجار قرب مركز الشرطة في مدينة "كويتا" عاصمة إقليم بلوشستان الباكستاني، اليوم الأحد.وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية أن مصادر بالشرطة، أوضحت أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج من الإصابات التي لحقت بهم جراء الانفجار.ولم يتم بعد الكشف عن المزيد من التفاصيل وتجري السلطات تحقيقات في هذا الهجوم.