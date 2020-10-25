فرقة المسرح الحديث تجري البروفات النهائية لـ«أبي تحت الشجرة»

قال الفنان خالد النجدي مدير فرقة المسرح الحديث بالبيت الفني للمسرح، إن الفرقة تجري البروفات النهائية استعدادا لعرض "أبي تحت الشجرة" من تأليف طارق رمضان وإخراج إسلام إمام، حيث من المقرر عرضه على مسرح السلام بشارع القصر العيني.وأضاف "النجدي" في بيان صحفي ان العرض يتناول فكرة التفكك الأسري من خلال أب يسافر سعيا وراء رزقه تاركا أسرته، وما ينتج عن ذلك من أثر سلبي على الأسرة وخاصة الأبناء."أبي تحت الشجرة " من بطولة هاني كمال، لبني الشيخ، منير مكرم، شادي أسعد، دينا هريدي، أحمد عبد الهادي، دعاء رمضان، ديكور يحيى صبيح، موسيقى محمد خالد، من تأليف طارق رمضان، وإخراج إسلام إمام.