نتنياهو يحذر من التسرع في إنهاء الغلق الجزئي جراء كورونا

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، من التسرع في إنهاء الغلق الجزئي المفروض حاليًا جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، مشددًا على أن القيود يجب أن تُرفع بشكل تدريجي وعلى مدى فترة طويلة.ونقل موقع "عروتس شيفع" في نسخته باللغة الإنجليزية عن نتنياهو قوله -في الاجتماع الأسبوعي للحكومة: إن زيادة عدد إصابات فيروس (كورونا) في بعض الدول الأوروبية تبرر سياسات الغلق التي تتبعها حكومته مشيدًا بالغلق الثاني الذي فرضته حكومته ومحذرًا من التسرع في إنهاء الغلق سريعًا.وأضاف نتنياهو: "العالم الآن غارق في موجة قوية وهذا نراه في أوروبا.. هذا شيء ينفطر له القلب.. هناك زيادة حادة للغاية هناك"، و"تحدثت مع كثير من الزعماء هناك.. ينتابهم الآن قلق شديد حيال القرارات التي يتعين عليهم اتخاذها.. الكثير منهم الآن يدرك أن القرارات التي اتخذناها في المجلس الوزاري المعني بكورونا والحكومة كانت قرارات صائبة".وتابع: "لقد أدت هذه الإجراءات إلى تراجع انتشار المرض في إسرائيل.. ومن أجل استمرار ذلك يجب أن نخرج بشكل تدريجي ومسئول وألا نعيد الفتح على نحو سريع وأعلم كم هو صعب تنفيذ ذلك"، ودعا الحكومة إلى تأييد زيادة حادة في الغرامات المفروضة على من يتبين انتهاكه لقيود الغلق.