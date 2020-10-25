بالهتافات والزغاريد.. المئات يستقبلون أبو العينين أثناء الإدلاء بصوته في لجنة صلاح سالم بالجيزة

أدلى النائب محمد أبو العينين، مرشح مجلس النواب عن دائرة الجيزة والدقي والعجوزة، بصوته في مقر لجنته الانتخابية بمدرسة صلاح سالم الإعدادية بشارع المحطة في الجيزة، بانتخابات مجلس النواب 2020.واستقبل محمد أبو العينين، حشد من مؤيديه من مواطني الجيزة بالهتافات والزغاريد، قبل أن يتوجه إلى مقرر اللجنة لمباشرة عملية الاقتراع.ورافق أبو العينين أثناء الإدلاء بصوته، طارق أبو العينين نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا، والسيدة سمية أبو العينين نائب رئيس مجلس الإدارة، والسيد محسن حسن، المدير العام، ولفيف من محبي ومؤيدي النائب محمد أبو العينين.ويحظى النائب محمد أبو العينين، بشعبية كبيرة وجماهيرية واسعة في دائرة الجيزة والدقي والعجوزة، نظرًا لخبراته البرلمانية السابقة وخدماته المستمرة للدائرة، ورؤيته التطويرية التي يعتمدها كبرنامج انتخابي للنهوض بكافة المجالات الخدمية والتنموية والبيئية في محافظة الجيزة.ويتنافس على مقعدي دائرة الجيزة والدقي والعجوزة، 19 مرشحا لحسم مقعدين بمجلس النواب القادم.