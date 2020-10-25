اتحاد المغرب العربى يشيد باتفاق وقف إطلاق النار فى ليبيا

أشادت الأمانة العامة لمجلس شورى اتحاد المغرب العربي باتفاق وقف إطلاق النار بين أطراف الحوار الليبي أعضاء اللجنة العسكرية 5+5 بمدينة جنيف السويسرية تحت رعاية الأمم المتحدة، مؤكدة أن هذا الإنجاز يشكل مؤشرا مشجعا.ودعت الأمانة العامة للاتحاد- في بيان لها اليوم الأحد- الأخوة الشركاء ممثلي مختلف مكونات الشعب الليبي إلى مضاعفة الجهود والحوارات البناءة الشاملة والمسئولة بعيدا عن كل تدخل أجنبي، للتوصل إلى مخرج سياسي توافقي شامل ودائم، وفقا للمسارات المحددة في اجتماع برلين، يفضي إلى رسم معالم ليبيا الجديدة عبر وضع دستور جديد ومؤسسات دستورية ذات مصداقية وشرعية تشمل وحدة ليبيا أرضا وشعبا وسيادة.وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أعلنت أول أمس الجمعة، عن توصل الأطراف الليبية إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في ليبيا ضمن مباحثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) في مدينة جنيف السويسرية.