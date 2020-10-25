19790 إصابة جديدة بكورونا في بريطانيا

سجلت المملكة المتحدة، اليوم الأحد، 19 ألفا و790 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، و151 حالة وفاة، خلال الساعات الأربع وعشرين ساعة الماضية.وأشار الموقع الإلكتروني لشبكة (سكاي نيوز) الإخبارية في نسخته باللغة الإنجليزية، إلى أن حالات الإصابة المسجلة خلال الساعات الـ24 الماضية تعد أقل من الأعداد المسجلة خلال اليومين الماضيين، حيث سجلت 23 ألفا و12 حالة أمس السبت.