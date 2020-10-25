بدء فعاليات مهرجان «ضد الغلاء» بالجمعية المصرية للكاريكاتير (صور)

بدأت منذ قليل، فعاليات مهرجان "ضد الغلاء"، بالجمعية المصرية للكاريكاتير، بحضور الدكتورة كاميليا صبحي عضو مجلس الشيوخ، والكاتب الصحفي محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، وعدد من فناني الكاريكاتير.يذكر أن الجمعية المصرية للكاريكاتير نظمت بالتعاون مع الجمعية المغربية للكاريكاتير، وجمعية الكاريكاتير الكويتية، وموقع توميتو كارتون الأردني، بالتعاون مع جمعية مواطنون ضد الغلاء، معرض كاريكاتير إلكتروني بمناسبة قدوم عيد الأضحى المُبارك، ويدور حول "خروف العيد ".