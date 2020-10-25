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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«ABC» الأمريكية: زعيم المعارضة فى فنزويلا يصل إلى مدريد

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 08:00 م
زعيم المعارضة في
زعيم المعارضة في فينزويلا ليوبولدو لوبيز،
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ذكرت شبكة (إيه بي سي) الإخبارية الأمريكية أن زعيم المعارضة في فينزويلا ليوبولدو لوبيز، وصل اليوم الأحد، إلى العاصمة الإسبانية (مدريد) حيث تعيش عائلته.
وأوضحت الشبكة الإخبارية الأمريكية أن لوبيز وصل اليوم إلى العاصمة الإسبانية عن طريق ما وصفه مساعدوه بأنه "هروب سريع من مقر إقامة السفير الإسباني في كاراكاس" حيث كان مختبئًا منذ أن قاد انقلابًا عسكريًا فاشلًا مدعومًا من الولايات المتحدة ضد رئيس البلاد نيكولاس مادورو في أبريل 2019.

ونقلت الشبكة الأمريكية عن من وصفتهم بـ(مصادر مقربة من المعارض الفينزويلي) ولم تسمهم قولهم إنه فر من فنزويلا عن طريق البحر، ووصل إلى جزيرة أروبا الكاريبية القريبة يوم الجمعة الماضي، مشيرين إلى أن رحيل لوبيز من فنزويلا لم يكن نتيجة مفاوضات مع الحكومة، كما تكهن البعض.

وأشارت (إيه بي سي) إلى أن حكومة الرئيس الفينزويلي نيكولاس مادورو لم تعلق على ما حدث حتى الآن، إلا أنها لفتت في الوقت نفسه - نقلا عن المصادر المقربة من زعيم المعارضة - إلى وجود اعتقالات من جانب أجهزة الأمن في فنزويلا لعدد من العاملين في البعثة الدبلوماسية الإسبانية هناك.

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