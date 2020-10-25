«التراث بعيوننا».. ورشة عمل يعقدها التنسيق الحضاري أونلاين

فى إطار برنامج عمل وزارة الثقافة لتعزيز القيم الإيجابية في المجتمع وحماية وتعزيز التراث؛ يعلن الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبوسعدة، عن ورشة العمل الأولى ضمن سلسلة ورش العمل الخاصة بالتعاون مع الجامعات تحت عنوان "التراث بعيوننا" مع مجموعة الدور الرابع بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا؛ من خلال مبادرة "تراثنا هويتنا فلنحمه معا".ويأتي ذلك لتشجيع المبادرات الشبابية لعرض نماذج مختلفة لإعادة إحياء التراث بطرق غير تقليدية والبحث عن تراث مصر غير الملموس وكيفية الإحساس به وإعادة عرضه وصياغته بطرق مختلفة تمس الشارع المصري، في تمام الرابعة مساء السبت المقبل، عبر برنامج zoom.