مصدر أمني يكشف تفاصيل جديدة في «مذبحة الساحل»

كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة تفاصيل جديدة في واقعة إطلاق موظف النار على 4 أشخاص، ثم قيامه بذبح نفسه داخل مقهى بمنطقة الساحل.أشارت تحريات رجال المباحث إلى أن المتهم كان يقيم بالمنطقة منذ فترة وحدثت خلافات مع زوجته قام على إثرها بتطليقها وظلت في الشقة رفقة نجلهما الصغير.أضافت التحريات أن أهالي المنطقة فرضوا عليه ترك الشقة لطليقته حينها، فقرر الانتقام منهم، وفى يوم الواقعة أحضر طبنجة وأطلق الرصاص على عامل ونجله وأصابهما وأثناء قيام 3 أشخاص بمحاولة ضبطه أطلق عليهم الرصاص وأصابهم.أشارت التحريات إلى أن أهالى المنطقة تجمعوا على أصوات المصابين والرصاص وأحاطوا بالمتهم فقام بذبح نفسه بـ«كَتَر».ودلت التحريات أن المصابين حالتهم مستقرة ويخضعون للعلاج بمستشفى معهد ناصر، فيما يرقد المتهم لتلقى العلاج تحت حراسة أمنية مشددة.وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة إخطارًا من رئيس مباحث قسم شرطة الساحل مفاده بلاغ من الأهالى بوجود إطلاق نار وعدد من المصابين بمحيط أحد المقاهي، وبالانتقال والفحص تبين قيام أحد الأشخاص بإطلاق النار على 5 أشخاص من سلاح نارى وأصابهم في مناطق متفرقة من أجسادهم، ثم قام بذبح نفسه بسلاح أبيض، ما أسفر عن إصابته بإصابات حرجة، وتم نقل المصابين الـ6 إلى المستشفى لتلقي العلاج، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.