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القبلة

مرصد الأزهر في أسبوع: إدانة تفجير أفغانستان والتعليق على تهديدات داعش في الغرب

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 08:02 م
تفجير أفغانستان
تفجير أفغانستان
أميرة العناني
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سلَّط مرصد الأزهر لمكافحة التطرف الضوءَ على عدد من القضايا التي شغلت الرأي العام المحلي والعالمي خلال الأسبوع الماضي.

وتابع المرصد حادث انفجار سيارة مفخَّخة بالقرب من مقر قيادة شرطة «غور» وسط أفغانستان، والذي أسفر عن مقتل 13 شخصًا على الأقل، وإصابة 95 غالبيتهم من المدنيين. وأكَّد المرصد أن هذا العمل الإرهابي الجبان يتنافى مع المبادئ الإسلامية والإنسانية والإسلامية، معربًا عن خالص تعازيه للشعب الأفغاني وعائلات الضحايا، ودعواته الصادقة بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وتعليقًا على تهديدات تنظيم «داعش» الإرهابي الذي توَّعد بمواصلة الهجوم على الغرب، قال المرصد إن التنظيم يحاول إثبات وجوده، خصوصًا مع توجيه هذا التهديد إلى «إسبانيا» التي يتخذ تاريخها الإسلامي ستارًا لترويج شعاراته الجوفاء، بعد أن أصبح خالي الوفاض من أية سيطرة حقيقية على الأرض.

وأكَّد المرصد أنه لا ينبغي الاستهانة بمثل تلك التهديدات، خاصَّة أن تنظيم «داعش» الإرهابي قد نفَّذ هجمات «برشلونة» التي وقعت في 2017 بعد أن أطلق تهديده بوقت قصير. ونبَّه المرصد إلى ضرورة أن تتأهَّب السلطات لصدِّ أي هجوم محتمل، في الوقت الذي يستقطب فيه التنظيم عناصر جديدة عن طريق الإنترنت، والتي من المحتمل أن يستخدمها في تنفيذ هجمات إرهابية.

وفي بثٍّ مباشر مع برنامج «صباح الخير يا مصر» الذي يُذاع على شاشة التليفزيون المصري، أكَّد المرصد أن المجتمع الصيني الذي يتميَّز بنموذج فريد، موضحًا أنه يتكوَّن من 56 قومية بينهم 10 قوميات تعتنق الدين الإسلامي، وتتميَّز بالتنوع الثقافي والفكري. وأشار المرصد إلى أنه قد أصدر عددًا من التقارير والإصدارات المهمَّة، أبرزها كتاب «لمحات مشرقة من تاريخ الإسلام في الصين»، الذي يتناول تاريخ دخول الإسلام إلى جمهورية الصين الشعبية، وديموغرافيا القوميات المسلمة، وأبرز المؤسسات الإسلامية الثقافية والتربوية والتعليمية في الصين، وأهم الشخصيات المسلمة التي أثَّرت في التاريخ الصيني.

ومتابعة للنشاط الإرهابي داخل القارة الأفريقية، أكَّد مرصد الأزهر على جهود القوات الصومالية في مكافحة الإرهاب والتطرف؛ إذ نجحت في القضاء على 19 عنصرًا من حركة «الشباب» الصومالية. وطالب المرصد باستمرار تلك الجهود من أجل اقتلاع جذور الإرهاب الذي لا يرعى حرمة لدين أو وطن.

واستمرارًا للزيارات الميدانية التي يستقبلها مرصد الأزهر، تعرَّف وفد من الشباب المصريين الدارسين بالخارج، الموجودين داخل مصر خلال الفترة الحالية والمشاركين في مبادرة «شباب الدارسين بالخارج» التي ترعاها وزارة الهجرة المصرية، على جهود المرصد في محاربة الأفكار المتطرفة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتفنيد الشبهات التي تبثُّها الجماعات الإرهابية. وأعرب أعضاء الوفد عن تقديرهم للدور الذي يقوم به مرصد الأزهر، مشيدين بأنشطته وتقاريره المكتوبة والمرئية بـ12 لغة.

وعلى صعيد الإصدارات والمقالات والتقارير المتواصلة التي تعالج قضايا مرصد الأزهر، نشر المرصد عددًا من المقالات والتقارير باللغة العربية، أبرزها: «التداخل بين الجريمة والإرهاب (2)»، و«من وسط أفريقيا.. ‏داعش يعيد تجنيد الأطفال ‏من جديد»، «نهب الممتلكات العربيَّة.. كتاب عبري جديد يرصد جرائم السَّلْب الصهيونية خلال نكبة 1948».

كما نشر المرصد مقالين باللغة الفرنسية تحت عنواني: «الأخلاق وأهميتها في الفكر الإسلامي»، و«اليمين المتطرف وخطره على الأمن المجتمعي»، هذا إلى جانب نشر عدد من رسائل حملة «تعايشوا» باللغة الصينية، وحملة «الحرية الدينية» باللغة التركية.

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