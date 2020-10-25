رئيس لجنة يخرج لمساعدة مُسنة على الإدلاء بصوتها في البحيرة

خرج المستشار أحمد نعيم، رئيس النيابة الإدارية، بالخروج لمسنة لا تستطيع الصعود للجنة لإبداء صوتها فى الانتخابات البرلمانية ٢٠٢٠ المرحلة الأولى باللجنة الفرعية رقم ٨٥ مركز كوم حمادة، محافظة البحيرة، وقام بمساعدتها في الإدلاء بصوتها.ويبلغ عدد الناخبين بمحافظة البحيرة، 4 ملايين و12 ألف ناخب، يدلون بأصواتهم أمام 1296 لجنة انتخابية فى 653 مركزًا انتخابيا، وتضم المحافظة 9 دوائر انتخابية، يتنافس فيها 214 مرشحًا على 18 مقعدا.وأكد اللواء محمد شوقي بدر، سكرتير عام مساعد محافظ البحيرة، التنسيق والتعاون بين كافة الجهات لإنجاح العملية الانتخابية، مشيرا إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية بمقرات اللجان الانتخابية، حيث تم تعقيم جميع اللجان، تحت إشراف مديرية الصحة، وعناصر مختصة من إدارة البيئة بالمحافظة مع التزام جميع الموظفين والناخبين المتواجدين باللجان بارتداء الكمامات، وتوفير وسائل النقل لتسهيل انتقال الناخبين إلى اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم.وتفتح اللجان أبوابها على مدى يومين وهما السبت والأحد في التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساءً، وذلك وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، عن انتظام عمليات التصويت داخل اللجان الفرعية، وخصصت خطا ساخنا برقم 19826، وذلك لاستقبال والرد على كافة الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب من جميع أطراف العملية الانتخابية.ويتنافس في انتخابات مجلس النواب الجارية 1879 مرشحا فى 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة، لاختيار 284 مرشحا لعضوية مجلس النواب بالمرحلة الأولى من الانتخابات فى دوائر 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، وتجرى انتخابات الإعادة لهذه المرحلة أيام 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر فى الداخل.