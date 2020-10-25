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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إنقاذ طفلة بعد إجراء عملية تداخل الأمعاء ببورسعيد

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 08:05 م
إنقاذ طفلة
إنقاذ طفلة
بورسعيد:شيماء رشاد
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كشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن تقديم 25 ألف خدمة طبية وعلاجية لمُنتفعي التأمين الصّحي الشامل الجديد من خلال مستشفى الحياة بورفؤاد التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، وذلك خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2020.

أشارت الهيئة إلى أنه تم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية المميزة للمنتفعين بخدمات التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، والتي شملت 924 كشفا بالعيادات الخارجية بالمستشفى في مختلف التخصصات الطبية "باطنة عامة، أطفال، نفسية وعصبية، روماتيزم وتأهيل، جلدية، علاج طبيعي"، إضافة إلى 23 ألفا و429 فحصا طبيا ومعمليا، و647 عملية جراحية ما بين صغرى وكبرى ومتوسطة.

أضافت أن العمليات شملت إجراء 33 عملية كبرى و54 عملية متوسطة و560 عملية صغرى، في مختلف التخصصات الطبية "الجراحة العامة، جراحة الأنف والأذن والحنجرة، جراحة عظام عامة، جراحة النساء والتوليد، جراحة الفم والأسنان"، لافتة أن الطاقة الاستيعابية للمستشفى تبلغ 25 سريرا داخليا و16 عناية كبار و6 حضانات، إضافة إلى غرفتين عمليات.

في سياق متصل، أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية بدء العمل بوحدة السمعيات والكشف المبكر عن ضعف السمع للأطفال حديثي الولادة بمستشفى الحياة بورفؤاد التابعة للهيئة ببورسعيد، باستخدام أحدث الأجهزة الطبية لتقديم خدمات متميزة، ومنها، "جهاز الانبعاث الصوتي" الخاص بقياس السمع في حديثي الولادة والكبار عن طريق قياس استجابة قوقعة الأذن، و"جهاز قياس ضغط الأذن الوسطى" ويقدم خدمات قياس رد فعل عضلة الأذن مع الصوت وتحدد وظائف الأذن الوسطى وقياس وظائف قناة استاكيوس، إلى جانب "جهاز قياس السمع بالنغمات" لقياس السمع في الكبار مع تفسير الكلام وقياس السمع للأطفال من سن 4 سنوات مع تفسير الكلام، وذلك تحت إشراف أطباء متخصصين، أيام السبت والإثنين والخميس من كل أسبوع، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا.

كما أعلنت عن إنجاز جديد لمستشفى الحياة بورفؤاد ببورسعيد، نجاح عملية تداخل الأمعاء أجريت لطفلة تبلغ من العمر 9 أشهر، حضرت إلى المستشفى وهي تعاني من نزلة معوية شديدة لمدة يومين، وبالكشف الطبي وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للطفلة تبين أن لديها حالة تداخل للأمعاء ووجود تداخل بين النهاية الطرفية للأمعاء الدقيقة مع القولون الصاعد؛ وعليه تم إدخال الطفلة على وجه السرعة في أقل من ساعة إلى غرفة العمليات وتم إنقاذ الطفلة من حدوث غرغرينة، وتمت العملية بنجاح، تحت الإشراف الطبي لقسم الجراحة بمستشفى الحياة بورفؤاد ببورسعيد.

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