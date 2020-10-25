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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية يعقد اجتماعًا لمناقشة إطلاق مبادرة «صحوة»

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 06:58 م
طارق رحمي
طارق رحمي
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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عقد طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الأحد، اجتماعًا موسعًا لوضع آليات تنفيذ مبادرة "صحوة" لرفع الوعي لدى الشباب، وذلك بحضور الدكتور عماد عتمان القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور سعد الزنط مدير مركز الدراسات الاستراتيجية، واللواء شبل عبد الجواد الخبير الاستراتيجي والشيخ عصام بكر رئيس المنطقة الأزهرية والأنبا بولا مطران طنطا ومحمد عريبي وأحمد حماد عضوي مجلس الشيوخ.

بدأ الاجتماع بعرض رحمي لفكرة المبادرة التي تهدف إلى رفع الوعي لدى النشء والشباب من سن 16-35 عاما، ثم استعرض الحاضرين آليات قياس نسبة الوعي لدى الشباب ودور المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في تنمية الوعي، كما تم اقتراح جهات التدريب المحتملة للتعاون معها، وتم اقتراح أهم محاور خطة العمل المقترحة ووضع آليات متابعة تفعيل الخطة وقياس مردود المبادرة.

كما تم عرض بعض الأنشطة من خلال المكتب الفني لمحافظ الغربية والتي ستنفذها المبادرة لرفع الوعي الوطني والثقافي والصحي والتعليمي لدى الشباب في محافظة الغربية، وأشار المحافظ إلى أنه سيتم عقد ورش عمل لأعضاء المكتب الفني خلال هذا الأسبوع لبلورة ما دار في الاجتماع تمهيدًا لإطلاق المبادرة في مطلع الشهر القادم.

حضر الاجتماع صفاء مرعي رئيس فرع المجلس القومي للمرأة بالغربية، وأحمد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة بالغربية، وناصر حسن مدير مديرية التربية والتعليم، سوزان الحلو رئيس قناة الدلتا، ومحمود عراقي مدير مركز التدريب بالمحافظة، ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة.

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