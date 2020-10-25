اليمن: لا بد من تدخل المجتمع الدولي لمنع كارثة خزان صافر

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، اليوم الأحد، إن ميليشيا الحوثي تواصل تلاعبها بملف خزان صافر وتوظيفه لمكاسب سياسية.وأكد الإرياني في تصريحات نقلتها قناة العربية، أن أي انفجار أو غرق في خزان صافر سيتسبب بتسرب مليون برميل نفط، لافتا إلى أن هناك صور حديثة للأقمار الصناعية تظهر خطر انفجار أو غرق خزان صافر.كما لفت إلى فشل المساعي الدولية بإقناع "الحوثي" السماح لفريق أممي بفحص خزان صافر، مطالبا المجتمع الدولي بضرورة التحرك لمنع حدوث كارثة كبيرة.ويمثل الخزان، الذي يحوي 150 ألف طن من النفط، كارثة إنسانية وبيئية على البحر الأحمر، حال حدوث أي تسرب منه، وهو ما جعل جهات دولية فاعلة تطالب بشكل متكرر بضرورة حل أزمة الخزان.