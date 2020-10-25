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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

وفد من شباب التنسيقية يهنئون محمود عتمان بأمانة الشيوخ

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 06:52 م
جريدة الدستور
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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وجّه وفد من أعضاء شباب تنسيقية الأحزاب والسياسيين من نواب مجلس الشيوخ، التهنئة للمستشار محمود إسماعيل عتمان، على توليه منصب أمين عام المجلس.

وأشاد شباب التنسيقية بقرار هيئة مجلس الشيوخ بتعيين عتمان، مؤكدين أنه اختيار صادف أهله.

من ناحيته، أكد النائب عمرو عزت ثقة شباب التنسيقية في قدرة عتمان على تحمل المسئولية وتمنياتهم له بالتوفيق، ويضم الوفد محمد فريد، محمود تركى، محمود القط، سها سعيد، أكمل نجاتي، أحمد القناوى، علاء مصطفى، عمرو عزت، رامى جلال، ومحمد السباعي.

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