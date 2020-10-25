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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

وكيلة «الشيوخ»: السيسي مهد الطريق لقيادة المرأة العمل العام

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 06:54 م
وكيلة مجلس الشيوخ
وكيلة مجلس الشيوخ فيبي فوزي،
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أكدت وكيلة مجلس الشيوخ فيبي فوزي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو من مهد الطريق والمناخ أمام المرأة المصرية لتولي المراكز القيادية في العمل العام، لافتا إلى أن لجنة إعداد لائحة مجلس الشيوخ تسعى إلى لائحة تليق بتاريخ مجلس الشيوخ ونوابه.
وقالت وكيل مجلس الشيوخ في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد، إن الرئيس السيسي ومنذ أن تولى مقاليد الأمور وضع أسس عمل المرأة في المراكز القيادة وخلق المناخ لذلك؛ مما شجعها (المرأة) على إثبات الذات وتقدير الرئيس لها.

وأضافت أن عصر المرأة المصرية بدأ منذ قيام دولة 30 يونيو بقيادة الرئيس السيسي، وأن المرأة المصرية أثبتت مما لا شك فيه أنها جديرة بهذا التقرير والاهتمام، معربة عن أملها في المزيد لتأكيد دور المرأة الريادي في الدولة المصرية.

وحول الاجتماع الأول للجنة الخاصة بإعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، أشارت إلى أن هناك لائحة موجود بالفعل ستكون محل مناقشة، والتي بدأت بالفعل اليوم بين أعضاء اللجنة، خلال الاجتماعات القادمة.

ونوهت إلى أن هدف مناقشة اللائحة التي وضعتها الأمانة العامة للمجلس، العمل عليها بالحذف أو الإضافة أو التعديل، لتنظم العمل في المجلس وتوضح واجبات وحقوق النواب والتعامل مع أدوات اللجان النوعية والجلسة العامة، والدور المناط به المجلس في فصله التشريعي الأول.

وأعربت عن أملها أن يتم الانتهاء من اللائحة خلال 30 يوما، كما طالب رئيس المجلس خلال الجلسة الافتتاحية، مؤكدة أن الجميع يسعى إلى إعداد لائحة تليق بتاريخ ودور مجلس الشيوخ ونوابه.

وأشادت وكيلة مجلس الشيوخ بالأعضاء المعينين، وأكدت أن الاختيار راعى ضم خبرات من كل المجالات، واصفة هذه التعيينات بأنها "كوكبة وإضافة لمجلس الشيوخ ودوره لأنها تضم كل الخبرات العسكرية والسياسية والإعلامية وغيرها".

وأوضحت أن هذه الشخصيات العامة الموجودة في مجلس الشيوخ سواء بالانتخاب أو التعيين سنتعكس على عمل مجلس الشيوخ في العمل التشريعي والنيابي، مشيرة إلى أن وجود هذه الخبرات ستساهم في تحليل الظواهر الاجتماعية، ومعرفة أسبابها وطرح الحلول والعمل على صياغة التشريعات التي تتعامل مع هذه الظاهرة للقضاء عليها ومواكبة التغيرات على أرض الواقع.

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