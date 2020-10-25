وزير التعليم يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب

أدلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، بصوته في انتخابات مجلس النواب داخل لجنته الانتخابية بكلية الطفولة المبكرة بشارع التحرير بالدقي.ودعا الوزير جموع المواطنين للمشاركة والحرص على الإدلاء بصوتهم فى الانتخابات واختيار من يمثلهم داخل مجلس النواب.