عون والحريري يبحثان تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

التقى الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأحد، رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري لبحث تشكيل الحكومة الجديدة.وأكدت رئاسة الجمهورية اللبنانية في بيان عبر حسابها على موقع "تويتر" وجود تقدم في ملف تشكيل الحكومة الجديدة.ونفى مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية إشاعات سابقة بشأن تشكيل الحكومة، مؤكدة أن هناك وسائل إعلام مرئية ومكتوبة ومسموعة تنشر من حين الى آخر، معلومات عن مواضيع مختلفة تنسبها إلى مصادر قصر بعبدا أو مقربين من رئيس الجمهورية أو مصادر واسعة الاطلاع على موقف بعبدا، وغيرها من التوصيفات التي ترد في هذه الوسائل.وأكّد مكتب الاعلام أن هذه المعلومات كاذبة ولا أساس لها من الصحة، داعيًا الجميع العودة إليه في كل ما يخص مواقف رئيس الجمهورية من المواضيع المطروحة، لأنه الجهة الوحيدة المخولة نقل هذه المواقف وتعميمها، بالتعاون مع وسائل الإعلام كافة.