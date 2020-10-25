حماية المستهلك يوجه نصائح وتحذيرات قبل شراء حلوى المولد

حدد جهاز حماية المستهلك عدد من النصائح والتحذيرات عند شراء حلوى المولد النبوي الشريف وهي:• اختيار المحلات والأماكن المرخص لها ببيع وتداول حلوى المولد الموثوق بها، التي تتوافر فيها الشروط الصحية، والتأكد من سلامة الحلوى قبل شرائها على أن تكون طازجة، تتميز بالليونة واللون المشرق.• تأكد من وجود (تاريخ الإنتاج– انتهاء الصلاحية– اسم المنتج– اسم المصنع) مدونا على الحلوى.• عدم شراء الحلوى من المصانع غير المرخصة، التي لا تخضع للرقابة الصناعية أو الصحية.• تأكد من نظافة المحل قبل الشراء منه.• يراعى تخزين الحلوى في أماكن صحية جيدة التهوية، بعيدا عن الحرارة والرطوبة والحشرات.• يفضل تخزين الحلوى، ووضعها في الثلاجة، للمحافظة على فترة صلاحيتها.• ينبغي عدم شراء الحلوى المكشوفة والمعرضة للأتربة والجراثيم.