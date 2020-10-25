حماية المستهلك يوجه نصائح وتحذيرات قبل شراء حلوى المولد
الأحد 25/أكتوبر/2020 - 06:58 م
نرمين محمود الدهانطباعة
حدد جهاز حماية المستهلك عدد من النصائح والتحذيرات عند شراء حلوى المولد النبوي الشريف وهي:
• اختيار المحلات والأماكن المرخص لها ببيع وتداول حلوى المولد الموثوق بها، التي تتوافر فيها الشروط الصحية، والتأكد من سلامة الحلوى قبل شرائها على أن تكون طازجة، تتميز بالليونة واللون المشرق.
• تأكد من وجود (تاريخ الإنتاج– انتهاء الصلاحية– اسم المنتج– اسم المصنع) مدونا على الحلوى.
• عدم شراء الحلوى من المصانع غير المرخصة، التي لا تخضع للرقابة الصناعية أو الصحية.
• تأكد من نظافة المحل قبل الشراء منه.
• يراعى تخزين الحلوى في أماكن صحية جيدة التهوية، بعيدا عن الحرارة والرطوبة والحشرات.
• يفضل تخزين الحلوى، ووضعها في الثلاجة، للمحافظة على فترة صلاحيتها.
• ينبغي عدم شراء الحلوى المكشوفة والمعرضة للأتربة والجراثيم.
• اختيار المحلات والأماكن المرخص لها ببيع وتداول حلوى المولد الموثوق بها، التي تتوافر فيها الشروط الصحية، والتأكد من سلامة الحلوى قبل شرائها على أن تكون طازجة، تتميز بالليونة واللون المشرق.
• تأكد من وجود (تاريخ الإنتاج– انتهاء الصلاحية– اسم المنتج– اسم المصنع) مدونا على الحلوى.
• عدم شراء الحلوى من المصانع غير المرخصة، التي لا تخضع للرقابة الصناعية أو الصحية.
• تأكد من نظافة المحل قبل الشراء منه.
• يراعى تخزين الحلوى في أماكن صحية جيدة التهوية، بعيدا عن الحرارة والرطوبة والحشرات.
• يفضل تخزين الحلوى، ووضعها في الثلاجة، للمحافظة على فترة صلاحيتها.
• ينبغي عدم شراء الحلوى المكشوفة والمعرضة للأتربة والجراثيم.
حماية المستهلك يوجه نصائح وتحذيرات قبل شراء حلوى المولد
حماية المستهلك يوجه نصائح وتحذيرات قبل شراء حلوى المولد