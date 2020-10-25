نتنياهو: نتطلع لسلام دافئ مع السودان

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه يتطلع إلى تحقيق سلام دافئ مع السودان بعد توقيع اتفاق السلام بينهما برعاية الولايات المتحدة الأمريكية.وأوضح نتنياهو، في تعليق عبر حسابه على موقع تويتر، أنهم يرسلون بشكل فوري إلى أصدقائهم الجدد في السودان مساعدات من بينها دقيق قمح بقيمة 5 ملايين دولار، مشيرًا إلى أن إسرائيل ستعمل مع الولايات المتحدة بشكل وثيق لدعم عملية الانتقال في السودان.وأعلنت وزارة الخارجية السودانية، في وقت سابق اليوم، أنه تم الاتفاق على أن يجتمع وفدان من السودان وإسرائيل في الأسابيع القادمة، للتفاوض لإبرام اتفاقيات للتعاون في مجالات الزراعة والتجارة والاقتصاد والطيران ومواضيع الهجرة، وغيرها من المجالات لتحقيق المصالح المشتركة، كما اتفق الجانبان على العمل المشترك لبناء مستقبل أفضل، ولدعم قضية السلام فى المنطقة.وذكرت وزارة الخارجية السودانية أن السودان وإسرائيل توصلا إلى قرار بإنهاء حالة العداء وتطبيع العلاقة بينهما وبدء التعامل الاقتصادي والتجاري، وبتركيز أولي على الزراعة، لفائدة شعبي البلدين.