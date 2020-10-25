«ويليامز»: مجلس الأمن سيعاقب من يعرقل وقف إطلاق النار في ليبيا

أعلنت رئيس البعثة الأممية للدعم إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، مساء اليوم الأحد، أن مجلس الأمن سيعاقب كل من يعرقل وقف النار في ليبيا، حسبما أفادت بوابة أفريقيا الإخبارية.وكانت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، أعلنت الجمعة الماضي، توصل اللجنة العسكرية المشكلة من خمسة مسؤولين عسكريين من قوات "الجيش الوطني" وقوات حكومة الوفاق إلى توافق حول "فتح طرق برية وجوية، وإيقاف الخطاب الإعلامي التحريضي، وتفادي التصعيد العسكري، وتبادل المحتجزين وإعادة هيكلة حراس المنشآت النفطية"، إضافة إلى "طرد المرتزقة خلال 90 يوما بعد تشكيل حكومة وحدة وطنية".وسارعت الأطراف الليبية ودول إقليمية وغربية ومنظمات دولية في الإشادة بالاتفاق، كونه يشكل علامة فارقة في مستقبل ليبيا، حسبما رأته الأمم المتحدة.