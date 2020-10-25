«التعاون الإسلامي» تشيد بمهارات قوات التحالف باليمن لاعتراضها طائرة مفخخة

أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، اليوم الأحد، بمهارات قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" بالأجواء اليمنية، كانت ميليشيا الحوثي الإرهابية قد أطلقتها باتجاه المملكة.وجدد الأمين العام- في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)- على إدانة منظمة التعاون الإسلامي لاستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية، ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح بإطلاق الطائرات المفخخة واستهداف المدنيين الأبرياء والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.