الاجتماع الثلاثاء.. لجنة لائحة «الشيوخ» تنتهي من 35 مادة
الأحد 25/أكتوبر/2020 - 06:39 م
كريمة أبو زيد و السيد السعدنيطباعة
أنهت لجنة لائحة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أولى اجتماعاتها الأحد بعد مناقشة أول 35 مادة من مقترح الأمانة العامة الذي يتم الاعتماد عليه فى المناقشة، على أن تعقد اجتماعها الثاني الثلاثاء المقبل.
انعقدت لجنة إعداد لائحة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وتضم في عضويتها وكيلي المجلس المستشار بهاء ابوشقة والنائبة فيبي فوزي.
كما تضم اللجنة في عضويتها قامات قانونية وسياسية على رأسهم المستشار فرج الدري والدكتور محمد شوقي وحسام الخولي ومحمد شبانة وسامح عاشور وهاني سري الدين وغيرهم من أعضاء اللجنة وستكون اعمال اللجنة مغلقة بعيدًا عن كافة وسائل الاعلام.
أوضحت فيبي فوزي، وكيلة مجلس الشيوخ، أحد أعضاء اللجنة أن المجلس سينتهي خلال 30 يومًا من اللائحة: "ينتظرنا عمل مكثف طويل حتى تخرج اللائحة لتتناسب مع رقي وسمو دور مجلس الشيوخ".
انعقدت لجنة إعداد لائحة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وتضم في عضويتها وكيلي المجلس المستشار بهاء ابوشقة والنائبة فيبي فوزي.
كما تضم اللجنة في عضويتها قامات قانونية وسياسية على رأسهم المستشار فرج الدري والدكتور محمد شوقي وحسام الخولي ومحمد شبانة وسامح عاشور وهاني سري الدين وغيرهم من أعضاء اللجنة وستكون اعمال اللجنة مغلقة بعيدًا عن كافة وسائل الاعلام.
أوضحت فيبي فوزي، وكيلة مجلس الشيوخ، أحد أعضاء اللجنة أن المجلس سينتهي خلال 30 يومًا من اللائحة: "ينتظرنا عمل مكثف طويل حتى تخرج اللائحة لتتناسب مع رقي وسمو دور مجلس الشيوخ".
وفيما يلي نص اللائحة: