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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

الاجتماع الثلاثاء.. لجنة لائحة «الشيوخ» تنتهي من 35 مادة

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 06:39 م
لجنة لائحة الشيوخ
لجنة لائحة الشيوخ
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أنهت لجنة لائحة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أولى اجتماعاتها الأحد بعد مناقشة أول 35 مادة من مقترح الأمانة العامة الذي يتم الاعتماد عليه فى المناقشة، على أن تعقد اجتماعها الثاني الثلاثاء المقبل.

انعقدت لجنة إعداد لائحة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وتضم في عضويتها وكيلي المجلس المستشار بهاء ابوشقة والنائبة فيبي فوزي.

كما تضم اللجنة في عضويتها قامات قانونية وسياسية على رأسهم المستشار فرج الدري والدكتور محمد شوقي وحسام الخولي ومحمد شبانة وسامح عاشور وهاني سري الدين وغيرهم من أعضاء اللجنة وستكون اعمال اللجنة مغلقة بعيدًا عن كافة وسائل الاعلام.

أوضحت فيبي فوزي، وكيلة مجلس الشيوخ، أحد أعضاء اللجنة أن المجلس سينتهي خلال 30 يومًا من اللائحة: "ينتظرنا عمل مكثف طويل حتى تخرج اللائحة لتتناسب مع رقي وسمو دور مجلس الشيوخ".

وفيما يلي نص اللائحة:

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