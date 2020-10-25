مصر تستقبل 324 مليون دولار تدفقات نقدية أجنبية في يوم واحد

كشف مصدر مصرفي مسئول، أن مصر تلقت تدفقات نقدية أجنبية اليوم بقيمة 324 مليون دولار، وهو يعد من أعلى المعدلات في يوم واحد.وقال المصدر في تصريحات له، إن استثمارات الأجانب في مصر تشهد تزايدا ملحوظا وبشكل متواصل، وتتفوق على جميع الأسواق الناشئة، نظرا للثقة الكبيرة من قبل المستثمرين الدوليين في السوق المصرية.وذكرت وزارة المالية المصرية في وقت سابق اليوم أن استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة المصرية قفزت إلى 1ر21 مليار دولار في منتصف أكتوبر الجاري، مقابل 10.4 مليار دولار في مايو الماضي.