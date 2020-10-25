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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد إنشاء وتطوير كورنيش وممشى بورتوفيق

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 06:39 م
جولة محافظ بورسعيد
جولة محافظ بورسعيد
كريم أنور
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تفقد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، ظهر اليوم، يرافقه الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوي السكرتير العام والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة، أعمال إنشاء وتطوير كورنيش وممشى بورتوفيق بداية من أول الكورنيش الجديد بأول طريق بورتوفيق حتى الشاليهات، في احتفالات السويس بالعيد القومي 47 لانتصارات اكتوبر 1973.

وأكد صقر علي حي السويس التنسيق مع الشركة المنفذة لعمل مخطط للإنارة العامة، وتكليف جهاز التجميل والحدائق بأعمال قص وتهذيب الأشجار وتكثيف زراعة المسطحات الخضراء وأحواض الزهور لتتناسب مع منطقة المحلات والخدمات بالممشى والكورنيش الجديد.

وواصل المحافظ جولته لمنطقة الهويس لمتابعة تطوير منطقة الهويس علي ترعة السويس والتي ستقام عليها مشروع ممشى وكورنيش بطول 850 مترا على جانبي الترعة ومنطقة حضارية جمالية للمنطقة، مؤكدا علي علي مدير الري سرعة الانتهاء من الأعمال من تركيب الستائر الحديدية على جانبي الترعة أمام محطة مياه الرئيسية بمنطقة الباسل والاستمرار في أعمال التطوير للحفاظ على نظافة الشريان المائي.

رافق المحافظ في الجولة كل من أمل إبراهيم رئيس حي السويس وعالية فريد رئيس حي الجناين وممدوح أنور رئيس حي الأربعين والمهندس عبد الصمد أحمد مدير عام الإسكان والعميد أحمد يوسف مدير عام مشروع الشاليهات واللواء عبد العظيم محمد مدير عام المواقف وعمرو سعيد مدير هندسة الري ومحمود زهرة مديرعام فرع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالسويس والعميد علاء إسماعيل مدير مشروع الأسواق وعادل خشانة مدير جهاز التجميل ومحمد حسن مديرا جهاز النظافة ورضا عبود نائب مدير جهاز التجميل والحدائق وعزت الحنبوشي مساعد رئيس حي السويس والإدارات الهندسية بالحي وإدارة المرور والقيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء والشركات المنفذة.

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