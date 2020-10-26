أزياء الجونة في يومين.. كثير من التألق مع بعض الإخفاقات



على مدار اليومين الماضيين تابع الكثير من محبي الفن في مصر والوطن العربي فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة لعام 2020، وإطلالات النجمات على السجادة الحمراء، والتي لاقت كثير منها استحسان وإعجاب الجمهور، بينما بدت بعضها غريبة وغير مألوفة وتعرضت لهجوم شديد سواء على الصفحات الرسمية للمهرجان أو الحسابات الخاصة بالفنانين، وهنا نرصد خلال جولة أبرز لقطات اليوم الأول والثاني من المهرجان، وأكثر النجمات اللاتي لفتت إطلالتهن الأنظار.

أروى جودة

• أروى جودة

كعادتها لفتت الممثلة الشابة أروى جودة الأنظار على السجادة الحمراء سواء في إطلالاتها باليوم الأول التي تميزت بالبساطة والعصرية في الوقت نفسه، أو اليوم الثاني لاسيما مع الكمامة التي اعتمدتها وكانت تشبه البرقع، مع فستانها فستان باللون السيمون الناعم.



ريا أبي راشد

• ريا أبي راشد

تلفت الإعلامية ريا أبي راشد الأنظار مهما بدت إطلالاتها بسيطة وغير متكلفة، وقلما نجد من لا يحب أناقتها، ونالت إعجاب الكثيرين بفضل إطلالاتها الأولى بالفستان الزيتي ذو الأكمام الطويلة المفتوحة، بينما بدت في قمة أناقتها في اليوم الثاني بفستان لطيف باللون الأسود وله أكمام طويلة من الشيفون، من دار أزياء فالنتينو واعتمدت معه على تسريحة شعر ذيل حصان بسيط لإبراز ملامحها.



غادة عادل

• غادة عادل

بدت النجمة غادة بإطلالة غير موفقة في يوم الافتتاح، ولم تلق استحسان نقاد الموضة، حيث اعتمدت على فستان طويل ومجسم باللون الفوشيا، وله فتحة كبيرة من الصدر، مما جعلها تبدو غير مرتاحة، بينما اعتمدت أسلوب أكثر نعومة وبساطة في اليوم الثاني من خلال فستان باللون الأبيض، فكانت التعليقات مؤيدة لهذه البساطة التي تليق بالفنانة الجميلة.



شيرين رضا

• شيرين رضا

نفس الحال بالنسبة إلى الفنانة شيرين رضا، تعرضت للكثير من السخرية والتعليقات السلبية على إطلالتها في حفل الافتتاح، بينما لاقت استحسان الكثيرين بفستانها القصير الذي أظهرها في سن أصغر، وأظهر تناسق جسدها سواء بالخامة الثقيلة للفستان أو للونه الذي يجمع بين الذهبي والأسود.

منة شلبي

• منة شلبي

كانت الإطلالة الأولى للفنانة الشابة منة شلبي موفقة للغاية، حتى أن الكثيرين وصفوها بالأجمل بين الإطلالات، بينما في اليوم الثاني كانت أكثر هدوءًا ولم تلفت النظر كثيرًا، ويبدو أن السبب كانت بشرتها التي بدت مجهدة وتطبيق ألوان ماكياج فاتحة لم تعطها الحيوية المطلوبة أمام الكاميرات.



رانيا يوسف

• رانيا يوسف

اهتمت الفنانة رانيا يوسف بالحصول على إطلالة مختلفة خلال اليوم الثاني فاختارت فستان قصير باللون الكحلي متعدد الطبقات، ولفتت الأنظار في إطلالاتها الأولى بحفل الافتتاح، حيث أظهر الفستان المجسم ولونه الفاتح تناسقها الجسدي وحيويتها.



بسمة

• بسمة

اختارت النجمة المصرية بسمة فستان طويل وأنيق أبرز رشاقتها باللون الأبيض، واعتمدت على اللون نفسه ناردين فرج بفستان أبيض قصير ذو أكمام واسعة.



روجينا وعلا رشدي

• روجينا وعلا رشدي

تزداد الممثلة روجينا توهجًا في كل عام، وتلفت الأنظار بحيويتها أمام الكاميرات على السجادة الحمراء، وبدت روجينا في اليومين مبهجة ومرحة سواء بإطلالاتها الأولى باللون النبيتي، أو الثانية التي اعتمدت فيها على فستان قصير لامع ذات ألوان متداخلة.



علا رشدي

نفس حالة المرح تضفيها النجمة علا رشدي، التي اختارت في اليوم الأول والثاني الظهور بتسريحة شعر طبيعية "كيرلي" بعيدة عن الفرد، واعتمدت في اليوم الأول على فستان طويل مجسم بنقشة تشبه خلية النحل، واللون الذهبي الناعم، بينما اعتمدت على فستان قصير وجاكت باللون الأصفر في إطلالتها الثانية.



كندة علوش