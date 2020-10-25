رئيس أركان الجزائر: إنجاح الاستفتاء على تعديلات الدستور يتطلب تحكيم صوت العقل

أكد رئيس الأركان الجزائري الفريق السعيد شنقريحة، اليوم الأحد، أن إنجاح الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر في الأول من نوفمبر المقبل، يستدعي التحلي بنكران الذات وتحكيم صوت العقل وترجيح كفة المنطق.وقال الفريق شنقريحة في تصريحات خلال زيارته للناحية العسكرية الرابعة بولاية ورقلة "إن إنجاح هذا الموعد الهام المتمثل في الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، يستدعي منا كجزائريين التحلي أكثر من أي وقت مضى، بنكران الذات وتحكيم صوت العقل وترجيح كفة المنطق السليم والمتزن، بعيدًا عن تغليب المصالح الشخصية الضيقة، فلا مصلحة تسمو فوق مصلحة الوطن".وأضاف أن "بلوغ ما نصبوا إليه جميعًا، من استقرار دائم لوطننا وخير لمجتمعنا، ليس ببعيد علينا كجزائريين، فإذا خلصت النوايا وصدقت الإرادات وشُحذت العزائم والهمم، فلا عائق يقف أمام مسيرة الجزائر الجديدة".وأشار شنقريحة إلى أن التاريخ الجزائري به الدروس والعبر التي يجب أن يستلهمها الجزائريون لإعادة البلاد إلى طريقها الصحيح، لتواصل من جديد شق طريقها بثبات على مسار بناء جزائر قوية، آمنة ومتطورة.