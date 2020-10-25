الجيش العراقي: ملتزمون بحماية التظاهرات

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، أن القوات الأمنية ملتزمة بحماية التظاهرات والتعامل المهني معها.ودعا رسول- في بيان، أوردته الوكالة العراقية للأنباء (نينا) اليوم الأحد- المتظاهرين إلى عدم السماح لبعض المحسوبين عليهم في ساحة التحرير برمي الحجارة على القوات الأمنية المكلفة بحمايتهم وتأمين التظاهرات.وأشار إلى أن تم رمي القوات المكلفة بتأمين التظاهرات في العاصمة بغداد برمانات يدوية؛ ما أدى إلى إصابة اثنين من الضباط و30 من منتسبي فوج طوارئ الثاني.