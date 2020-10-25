غدًا.. وزير الآثار يتفقد متحف كفرالشيخ تمهيدًا لافتتاحه

يستقبل اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، الدكتور خالد عناني، وزير السياحة والآثار، صباح الغد، لتفقد متحف كفرالشيخ بعاصمة المحافظة، تمهيدًا لافتتاحه خلال الفترة المقبلة، بتكلفة 62 مليون جنيه.وأكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، أن متحف كفرالشيخ يعتبر متنفسًا جديدًا لأهالي المحافظة، ويزيد من إقبال السياح والأهالي من كل المحافظات المصرية، لمشاهدة القطع الأثرية المكتشفة، والتي تم وضعها بالمخازن، وتم وضعها بالمتحف.يذكر أن متحف كفرالشيخ يقع على مساحة 6760م، ويضم 1200 قطعة أثرية، وسيناريو العرض المتحفي الذي وضعته اللجنة العليا بوزارة الآثار، الذي يسلط الضوء على أهمية وفضل وتأثير الحضارة المصرية القديمة على العلوم المختلفة مثل الطب والصيدلة، والهندسة، والفلك، والزراعة، والتجارة، والصيد، والمتحف قائم على قصة الإله حورس والإله ست وانتصار الخير على الشر، والتتابع الزمني لتاريخ مصر القديمة بكل العصور بما فيها العصر الإسلامي، ويستطيع الزائر الاستمتاع بالآثار وبداية المتحف يجد الزائر تمثال لحورس، وتوجد لجنة السيناريو العرض المتحفي لوضع القطع الأثرية داخل الفتارين المخصصة للعرض.