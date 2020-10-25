الجيش اليمني يكبد الحوثي خسائر فادحة في الجوف

تمكنت قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية من السيطرة وتحرير مواقع مهمة وحاكمة في مديرية خب والشعف، شمالي محافظة الجوف.ونقل الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر. نت" عن مصدر عسكري قوله إن قوات الجيش شنت اليوم الأحد، هجومًا كاسحًا على عدد من مواقع المليشيا الحوثية المتمردة في المهاشمة، جنوبي معسكر الخنجر، لتتمكن من إسقاطها والسيطرة عليها بعد معارك عنيفة مما أسفر عن قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا إضافة إلى تدمير عربتين عسكريتين تابعة للميليشيا.