إصابة رئيس الوزراء البلغاري بكورونا

أعلن رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف، اليوم الأحد، أن نتيجة فحصه للكشف عن فيروس كورونا المستجد، جاءت إيجابية.وفقًا لما أوردته شبكة "روسيا اليوم"، فإن بوريسوف سيبقى في المنزل لتلقي العلاج امتثالا لتوصيات فريقه الطبي.وكان بوريسوف و3 وزراء من حكومته يخضعون للحجر الصحي بعد مخالطتهم لمصاب في وقت سابق.