2337 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم الأحد، تسجيل 2337 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع الإجمالي إلى 53087 إصابة.وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إن جميع حالات الإصابة الجديدة محلية، مشيرة إلى أن 1183 حالة تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليًّا بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي، كما سُجلت 39 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 579 حالة.